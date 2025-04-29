ЗАГС назвал самые редкие имена новорожденных в апреле в Ростовской области

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ЗАГС назвал самые редкие имена детей в Ростовской области. Данные разместили на сайте ведомства 28 апреля.Самым редким именем у девочки стала Рания. Корни уходят в историю Древней Индии. Обозначает «жребий» или «судьба». Также редкие имена: Мэри, Прасковья, Даяна, Сафелия. У новорожденных мальчиков самое необычное Данат - имеет иранское происхождение и переводится как «дар от бога» или «божественный дар». Также редкими выбраны: Рамин, Вагиф, Юсуф-Али, Эгберт.Самыми популярными определили для девочек: София – 189, Ева -164, Мария – 162, Анна – 158 и Варвара – 153 новорожденных. У мальчиков – Михаил – 221 ребенок, Александр – 201, Артем – 186, Иван – 166 и Максим – 149.