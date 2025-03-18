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ЗАГС назвал самые редкие имена в марте в Ростовской области

ЗАГС назвал самые редкие имена в марте в Ростовской области
ЗАГС Ростовской области назвал редкие имена детей за март. Данные разместили на сайте ведомства 18 марта.

Редкими стали имена Жасмин, Инесса, Алена, Сумея, Айшенур. А у мальчиков – Мухаммад Али, Амихрон, Халит, Армаис, Вахид.

Также известны самые популярные имена малышей. Девочек называли: София – 129 человек, Анна и Мария – 111, Варвара – 98 и Ева – 97. А мальчиков: Михаил – 157 человек, Александр и Артем – 131, Иван – 110 и Дмитрий – 103.

Напомним, редкими именами в феврале стали Юми, Роза, Аля, Сальма и Юна. А у мальчиков – Наби, Мухаммедали, Самуэли, Хусейн.
Фото: Rostov.ru
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