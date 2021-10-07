Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донской Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательной вакцинации

Донской Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательной вакцинации
Главный санврач Ростовской области расширил список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом Евгений Коваленко 8 октября сообщил в соответствующем постановлении.

Как указано в документе, теперь принудительно привиться предстоит курьерам, волонтерам, сотрудникам гостиничных и туристических сфер, а также работникам промышленности.

Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области отметил, что привить нужно не менее 80% сотрудников этих сфер деятельности. Вакцинировать работников первым компонентом необходимо до 4 ноября. К 1 декабря сотрудники должны привиться вторым компонентом.

Кроме того, при выявлении случаев инфицирования коронавирусом работодателям рекомендуется отстранить всех непривитых от работы или перевести на «удаленку».

Постановление вступило в силу с 8 октября.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону Роспотребнадзор

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.