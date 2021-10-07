Донской Роспотребнадзор расширил список лиц, подлежащих обязательной вакцинации

Главный санврач Ростовской области расширил список граждан, которые подлежат обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом Евгений Коваленко 8 октября сообщил в соответствующем постановлении.Как указано в документе, теперь принудительно привиться предстоит курьерам, волонтерам, сотрудникам гостиничных и туристических сфер, а также работникам промышленности.Руководитель Роспотребнадзора Ростовской области отметил, что привить нужно не менее 80% сотрудников этих сфер деятельности. Вакцинировать работников первым компонентом необходимо до 4 ноября. К 1 декабря сотрудники должны привиться вторым компонентом.Кроме того, при выявлении случаев инфицирования коронавирусом работодателям рекомендуется отстранить всех непривитых от работы или перевести на «удаленку».Постановление вступило в силу с 8 октября.