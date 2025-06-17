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На Дону предприниматель умудрился изготовить из 35 кг кильки 250 кг готовой продукции

На Дону предприниматель умудрился изготовить из 35 кг кильки 250 кг готовой продукции

В Ростовской области индивидуальный предприниматель умудрился изготовить 250 кг копченой кильки, используя всего 35 кг замороженного сырья. Об этом сообщили в региональном управлении Россельхознадзора.

Согласно представленным документам, бизнесмен задекларировал использование лишь 35 кг кильки. Однако, на выходе получилось 250 кг готовой продукции. Такое несоответствие объемов вызвало вопросы у экспертов ведомства.

- Подобные действия делают невозможным отслеживание происхождения продукции в процессе производства, – подчеркнули в Россельхознадзоре.

Предпринимателю было вынесено предостережение о недопустимости нарушения установленных норм и рекомендовано соблюдать законодательство. Электронные ветеринарные сопроводительные документы, оформленные предприятием, были аннулированы.
Фото: Нейросеть
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