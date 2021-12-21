Донской футболист Денис Глушаков поделилися семейным фото с отдыха на Мальдивах
Футболист из Ростовской области Денис Глушаков поделился снимками с долгожданного отдыха. Семейную фотографию на берегу Индийского океана спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме».
На снимке донской футболист позирует с возлюбленной и маленькой дочкой. Денис держит одной рукой девятимесячную Милу, а второй указывает куда-то вверх. Девочка вместе с отцом следит за этим жестом, а молодая мама прижимается к ребенку, улыбаясь на камеру.
- Доченька, всегда смотри в светлое будущее и с улыбкой шагай вперед, - подписал фотографию футболист.
Напомним, 12 декабря Денис Глушаков в составе ФК «Химки» сыграл последний в 2021 году матч. Следующая игра запланирована на конец февраля. У игроков есть почти три месяца, чтобы отдохнуть. Глушаков отправился на Мальдивские острова вместе с семьей - футболисткой ЦСКА Ксенией Коваленко и их маленькой дочкой Милой.
У спортсмена есть еще двое детей от первого брака - 5-летняя Саша и 10-летняя Лера. Несмотря на новую семью, Денис всегда находит время для старших дочек. Он часто публикует их фотографии в «Инстаграме». А неделю назад Глушаков трогательно поздравил Сашу с днем рождения.