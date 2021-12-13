Донской футболист Денис Глушаков трогательно поздравил дочку с днем рождения

Фото: инстаграм Дениса Глушакова.

Футболист из Ростовской области Денис Глушаков трогательно поздравил дочь. Саше Глушаковой 15 декабря исполнилось 5 лет. Теплые слова и пожелания спортсмен опубликовал на своей странице в «Инстаграме».- Время летит, а я наблюдаю за этим ангелом с характером. Смотрю и любуюсь! В 5 лет она уже необычная девочка - мудрая, добрая, милая, жизнерадостная, настоящая, открытая! - написал он. - И самое главное, что у нее уже есть стержень и свое мнение.Полузащитник ФК «Химки» признался, что с удовольствием слушает интересные истории Саши о детском саде и друзьях. Поздравление сопровождалось несколькими снимками ребенка. На первом из них Саша позирует со счастливым отцом. В кадр попал и торт именинницы со свечами, украшенный горой из ягод. На другой Денис дурачится с дочкой, показывая язык. Еще на одном ребенка сфотографировали на аттракционе, а на последнем - с милым щенком на руках.- Моя казачка! Хочу, чтобы ты никогда не болела, доченька! Все остальное у тебя будет! Люблю тебя, - завершил поздравление футболист. - Папа всегда рядом будет, моя принцесса!Напомним, Саша, как и 10-летняя Лера, - дочь Дениса от первого брака. Спортсмен прожил в браке с Дарьей Глушаковой с 2009 года, но спустя девять лет супруги подали на развод. А в 2020 году Денис начал встречаться с Ксенией Коваленко - футболисткой ЦСКА. Спустя год у них родилась дочь Мила. Несмотря на новую семью, Глушаков находит время для старших детей. На своей странице в «Инстаграме» он часто публикует фотографии с Сашей и Лерой.