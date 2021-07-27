Донские врачи получили награды Совфеда и Заксобрания Ростовской области

Врачи Ростовской области получили поощрения Совета Федерации и Законодательного собрания. Торжественное вручение состоялось 28 июля в донском парламенте. Награды вручили первый зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова и председатель ЗС РО Александр Ищенко. В мероприятии также принял участие первый вице-спикер донского парламента, председатель комитета ЗС по бюджету Сергей Михалев.Александр Ищенко выразил благодарность всем медицинским работникам, которые с первых дней пандемии не жалели сил и времени на борьбу с COVID-19 и помощь людям.- От имени всего депутатского корпуса Дона благодарю руководителей учреждений здравоохранения Ростовской области, врачей, медсестер, медицинский персонал – всех, кто занимается решением сложнейшей проблемы. Я надеюсь, что в ближайшее время пандемия будет побеждена, и мы постепенно начнем возвращаться к нормальной жизни, - отметил председатель донского парламента.По словам Александра Ищенко, ситуация по COVID-19 позволяет сделать вывод, что необходимо пристальное внимание к первичному звену системы здравоохранения. А значит, в центре внимания областных органов власти останется постоянное сопровождение этой темы.Александр Ищенко добавил, что труд врачей в Ростовской области получил высокую оценку на федеральном уровне. За последние несколько лет были приняты значимые решения о финансировании развития донской системы здравоохранения, в первую очередь, из федерального бюджета.Спикер донского парламента вручил награды Заксобрания Ростовской области двум сотрудникам инфекционного моногоспиталя для лечения пациентов с коронавирусом, развернутого на базе горбольницы № 20. Поощрения получили врач-хирург Максим Ткачев и врач-педиатр Анатолий Титов, а также два сотрудника Центральной горбольницы Батайска - завотделением скорой медпомощи Екатерина Дейнеко и старшая медсестра поликлиники № 2 Оксана Волочай.Сенатор от Ростовской области Ирина Рукавишникова вручила благодарность председателя Совфеда главврачу Ростовской областной клинической больницы Вячеславу Коробке.- Я с удовольствием выполняю почетную миссию, которая возложена на меня председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Ивановной Матвиенко. Хочу поблагодарить каждого из вас за самоотверженный труд на передовой борьбы с опасным заболеванием, - подчеркнула Ирина Рукавишникова. - Вы единой командой работаете над достижением поставленных целей. В вашем лице мы хотим передать слова благодарности коллективам, которые стоят за вами.Первый зампредседателя Совфеда РФ по конституционному законодательству и госстроительству добавила, что вакцинация сейчас набрала хорошие темпы, а донской регион в этом отношении - в числе передовых.Также она напомнила, что на федеральном уровне принято решение об увеличении бюджетных мест в медицинских вузах. По словам Ирины Рукавишниковой, это решение призвано устранить проблему нехватки квалифицированных медицинских кадров.- Надеюсь, что уже текущий год станет в этом отношении переломным. Развитие новых передовых медицинских технологий, облегчение труда врачей - одна из первоочередных задач, стоящих на законодательном уровне. Надеюсь, что новый созыв Государственной Думы в первоочередном порядке приступит к решению этого вопроса, - подытожила сенатор Совфеда.