Спикер Заксобрания Александр Ищенко обратился к жителям Ростовской области



Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко обратился к дончанам.



Обращение спикера донского парламента опубликовано в соцсетях. Запись Александр Ищенко сделал в своём служебном кабинете. По его словам, в настоящее время органы госвласти продолжают работу. Не прекращают трудиться и специалисты жизнеобеспечивающих служб. Самая большая нагрузка сейчас лежит на врачах и медицинском персонале.

- Для большинства же граждан введены ограничения. Это может быть неприятно и непривычно. Но это крайне необходимо, чтобы дать возможность медикам хорошо выполнить свою работу и спасти жизни людей, - отметил Александр Ищенко. - Когда каждый из нас следует правилам, которые важны именно сегодня – это значит, что каждый из нас тоже спасает жизнь ближнего человека. Только так, в гражданской ответственности, мы вместе остановим опасность и сбережём друг друга.



Председатель Законодательного собрания пожелал жителям области выдержки, уверенности и доброго здоровья на все времена.



Напомним, с 31 марта в Ростовской области введён особый режим самоизоляции. Жителей Дона просят покидать свои дома только в случаях острой необходимости, чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции.