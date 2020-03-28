Жителям Ростовской области разрешили передвижение на личном транспорте



Стало известно, будут ли вводиться в Ростовской области ограничения на передвижение на личном транспорте. Информацию предоставили 31 марта в правительстве региона.



Накануне вечером губернатор подписал распоряжение о введении режима всеобщей самоизоляции. Граждане должны находиться дома и выходить только в ближайшие магазин или аптеку, а также для того, чтобы проследовать на работу, если предприятие не приостановило деятельность. В связи с этим у жителей Ростовской области возник закономерный вопрос: можно ли передвигаться по городу на своём авто?



В правительстве сообщили, что никакие ограничения для автомобилистов не вводят. Люди могут передвигаться на общественном или личном транспорте, а также на такси.



Напомним, с 30 марта по 5 апреля общественный транспорт в регионе будет ходить по расписанию выходных дней. Это значит, что его количество сократится, а интервалы движения автобусов увеличатся, также сократится время их работы.