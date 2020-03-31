В Ростовской области нерабочие дни будут продлены до конца апреля



Президент Российской Федерации объявил о продлении выходных дней. Владимир Путин сообщил, что жители страны будут отдыхать в течение всего апреля.



Ранее предполагалось, что неделя выходных дней продлится с 30 марта по 5 апреля. Теперь же нерабочие дни продлятся до 30 апреля. По словам президента, эта серьёзная мера поможет в борьбе с коронавирусной инфекцией. По мнению экспертов, по результатам нескольких выходных дней видно, что такие меры действительно могут сработать.



В течение апреля будут функционировать только предприятия, которые обеспечивают жизнедеятельность страны. Приостановлена деятельность организаций общественного питания, библиотек, фитнес-центров, салонов красоты, предприятий розничной торговли (кроме продовольственных магазинов и аптек), а также культурные, развлекательные и спортивные объекты. Отмечается, что сотрудникам сохранят их рабочие места и заработную плату.



- В случае улучшения эпидемиологической ситуации количество нерабочих дней может быть скорректировано в сторону сокращения, - добавил Владимир Путин.



Напомним, в Ростовской области, как и во многих регионах России, действует режим самоизоляции. Жителей обязали не покидать дома без крайней необходимости. Они могут выйти в аптеку, магазин, на прогулку с питомцем или для того, чтобы вынести мусор и навестить пожилых родственников. При этом перемещение на личном и общественном транспорте не ограничивается.