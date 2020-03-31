Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Донские синоптики рассказали о погоде в апреле

Донские синоптики рассказали о погоде в апреле

В Ростовской области в апреле температурный режим прогнозируют в рамках климатической нормы. Об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.

По данным синоптиков, во второй весенний месяц средняя температура на Дону составит 10-16 градусов тепла. В южных районах воздух будет прогреваться до +18 градусов.
- В первой декаде месяца нас ожидают температурные колебания: ночью - от -2…+3 и -3…+2 градусов до 0…+7 градусов, - рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – Днём - от +3…+8 и до +10…+16.

Небольшие осадки ожидаются в первой декаде месяца. Средняя скорость ветра - 7-12 м/c.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.