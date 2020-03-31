Донские синоптики рассказали о погоде в апреле





В Ростовской области в апреле температурный режим прогнозируют в рамках климатической нормы. Об этом рассказали в Ростовском гидрометцентре.



По данным синоптиков, во второй весенний месяц средняя температура на Дону составит 10-16 градусов тепла. В южных районах воздух будет прогреваться до +18 градусов.

- В первой декаде месяца нас ожидают температурные колебания: ночью - от -2…+3 и -3…+2 градусов до 0…+7 градусов, - рассказала заместитель начальника Ростовского гидрометцентра Виктория Антоненко. – Днём - от +3…+8 и до +10…+16.



Небольшие осадки ожидаются в первой декаде месяца. Средняя скорость ветра - 7-12 м/c.