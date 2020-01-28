Донские синоптики рассказали, что ждать от погоды в феврале



Большая часть зимы позади. Остаётся один зимний месяц, и хотя по прогнозу синоптиков он будет таким же тёплым, как и два предыдущих, без сюрпризов не обойдётся.



По словам заместителя начальника Ростовского гидрометцентра Виктории Антоненко, февраль на Дону по температурным показателям будет выше нормы.

- Что касается осадков, то их ожидается около и больше нормы, - добавила Антоненко. – Прогнозируются дожди, мокрый снег, по северу области – снег.



В первой декаде февраля в Ростовской области средняя температура ночью зафиксируется на уровне от -3 до +2 градусов, в северных районах в отдельные дни будет понижение до -8 градусов. Днём прогнозируется от 3 до 8 градусов тепла.



Во второй декаде месяца столбики термометров не поднимутся выше +5 градусов. Ночью ожидается от -2 до +3 градусов. В этот период даже ожидаются осадки смешанного типа – снег, дождь, снег с дождём.



Резкое понижение температуры в ночные часы возможно в последнюю декаду февраля. В отдельные дни на севере области температура будет опускаться до -14…-16 градусов. В среднем же в конце месяца днём температура от -1 до +4, ночью - от -3 до -8 градусов.