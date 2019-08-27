Сентябрь в Ростовской области будет сухой и тёплый



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Первый месяц осени порадует жителей Ростовской области сухой и тёплой погодой. По данным Ростовского гидрометцентра, в сентябре на Дону будет теплее обычного с минимумом дождей.



До конца первой декады сентября погода будет преимущественно без осадков. Температура в ночные часы - до +13…+18 градусов, днём воздух будет прогреваться до +26…+31 градуса.

- Во второй декаде месяца в отдельные дни возможны кратковременные дожди и грозы, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктория Антоненко. - Температура существенно не изменится. Вероятны небольшие колебания ночью, днём - порядка +20…+25 градусов.



В третьей декаде сентября осадки также маловероятны. В ночные часы температура воздуха будет колебаться от +10…+16 градусов до +8…+13 градусов, днём - около +18…+23. На закате сентября погода побалует несколькими тёплыми деньками, когда воздух прогреется до +28.