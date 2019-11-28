Синоптики рассказали, каким будет первый месяц зимы в Ростовской области

Жители Ростовской области не почувствуют резкого перехода от осени к зиме, хотя в первый день декабря температура и опустится на несколько градусов.



Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали, каким будет первый месяц зимы. По словам заместителя начальника Ростовского ГМЦ Виктории Антоненко, декабрь в этом году впишется в рамки региональной климатической нормы.



- Средняя температура и количество осадков в декабре 2019 года - около нормы. В первой декаде месяца сохранится неустойчивый характер погоды. Ожидаются дожди, мокрый снег, снег, переходящий в дождь, - рассказала Виктория Григорьевна. – Ветер будет умеренным, в отдельные дни возможны порывы до 13-18 метров в секунду.



Температура в течение месяца будет колебаться от 0…+5 до -3…-8 градусов ночью и от +1…+7 до 0…-5 градусов днём.



Во второй декаде временами будут осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Температура в ночные часы -4…-9 градусов, при прояснениях - до -13…-18 градусов. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1 градуса.



В третьей декаде осадки также будут носить сменный характер. Прогнозируются снег, мокрый снег, дождь. В северных районах при прояснениях ночью - до -15…-19 градусов. Днём мороз усилится до -1…-6 градусов. Возможны кратковременные периоды потепления, когда температура будет подниматься до 0…-6 градусов ночью и до 0…+6 градусов днём.



Добавим, что климатическая норма декабря в нашем регионе -2,2 градуса.