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Донские синоптики рассказали, какой будет зима-2019-2020

Донские синоптики рассказали, какой будет зима-2019-2020
Фото: user.vse42.ru

Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать наступившей зимой.
В начале декабря погода показала, какой она может быть переменчивой. Заморозки сменялись оттепелями, сильные ветра - затишьем. Можно сказать, что примерно такой же будет и вся зима. Синоптики отмечают, что эта зима точно не будет холоднее прошлогодней.
- В январе и феврале нас ожидает чередование понижения и повышения температуры, при затоках холодного воздуха морозы будут достигать отметки -20 градусов в северных районах области, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктории Антоненко.
В отдельные дни прогнозируются дожди и мокрый снег с дождём.

В целом зима будет мягкой по характеру, близкой к нашей климатической норме. Каких-то природных катаклизмов в виде затяжного аномального холода или обильных снегопадов не ожидается. Погода будет, скорее, привычной для ростовчан – слякотной и промозглой.

Во второй декаде декабря на Дону ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ночью небольшие заморозки, днём +1.
В конце первого месяца зимы прогнозируется усиление мороза до -6 градусов, в северных районах при прояснениях ночью - до -15…-19 градусов.

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