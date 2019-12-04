Донские синоптики рассказали, какой будет зима-2019-2020



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Специалисты Ростовского гидрометцентра рассказали, какой погоды ждать наступившей зимой.

В начале декабря погода показала, какой она может быть переменчивой. Заморозки сменялись оттепелями, сильные ветра - затишьем. Можно сказать, что примерно такой же будет и вся зима. Синоптики отмечают, что эта зима точно не будет холоднее прошлогодней.

- В январе и феврале нас ожидает чередование понижения и повышения температуры, при затоках холодного воздуха морозы будут достигать отметки -20 градусов в северных районах области, - рассказала заместитель начальника Ростовского ГМЦ Виктории Антоненко.

В отдельные дни прогнозируются дожди и мокрый снег с дождём.



В целом зима будет мягкой по характеру, близкой к нашей климатической норме. Каких-то природных катаклизмов в виде затяжного аномального холода или обильных снегопадов не ожидается. Погода будет, скорее, привычной для ростовчан – слякотной и промозглой.



Во второй декаде декабря на Дону ожидаются осадки, преимущественно в виде мокрого снега и снега. Ночью небольшие заморозки, днём +1.

В конце первого месяца зимы прогнозируется усиление мороза до -6 градусов, в северных районах при прояснениях ночью - до -15…-19 градусов.