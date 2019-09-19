В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области



В Росгидрометцентре рассказали, какой будет зима в Ростовской области. Синоптики представили прогноз температурного режима в период с октября по март.



Специалисты считают, что в течение холодного полугодия температура в большинстве областей России останется на среднем уровне. Одним из таких регионов является Ростовская область. Так, с октября по февраль ожидается температура «около нормы». Лишь в марте прогнозируют температурный режим выше средних значений.



В Росгидрометцентре установили, какой будет температура воздуха в каждый из шести месяцев. Так, в октябре ожидается +9,2 градуса, в ноябре – +3,8 градуса, в декабре – -1 градус, в январе – -4,8 градуса, в феврале – -3,9 градуса, в марте – +1,5 градуса.



Отмечается, что прогноз будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными показателями.