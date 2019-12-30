Выше нормы: донские синоптики рассказали о погоде в январе



Зима в наступившем году продолжает удивлять аномально тёплой погодой. По данным донских синоптиков, морозов и снега ждать в январе не стоит.



Продолжение зимы, так же как и её начало, будет по-прежнему тёплым. Резкого похолодания в первый месяц года не ожидается.

- Температура во второй декаде января ожидается выше нормы, а количество осадков – около нормы, - рассказала руководитель Ростовского гидрометцентра Елена Назарова.



По словам Елены Назаровой, во второй половине месяца температура ночью составит от 0 до -5 градусов, при прояснениях на севере области - до -8 градусов. Днём столбики термометров зафиксируются на уровне -2…+3. В отдельные дни в Ростовской области прогнозируют осадки в виде дождя, снега и мокрого снега.



В последнюю неделю месяца морозы немного усилятся. Температура ночью будет опускаться до -6…-11 градусов, при прояснениях - до -18 градусов. Днём - от -3 до +2 градусов. В отдельные дни - также осадки.