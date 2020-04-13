Донские депутаты перешли на онлайн-работу с избирателями

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко

Председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко провёл видеоконференцию с руководителями представительных органов муниципальных образований.Во время онлайн-встречи речь шла о наиболее актуальных на сегодняшний день вопросах. Так, спикер донского парламента попросил депутатов не терять связь с избирателями в период самоизоляции. Он призвал внедрять в работу дистанционные формы общения с жителями области.Председатель донского ЗС напомнил участникам видеоконференции о необходимости проводить диалог с местными жителями в удаленном формате, в том числе проводить дистанционные приёмы граждан по видеосвязи, отвечать на обращения по телефону и в электронной почте.Александр Ищенко также призвал информировать дончан через соцсети. При этом уделять особое внимание актуальной эпидемиологической обстановке, действиях органов власти по противодействию распространению коронавирусной инфекции, мерах социальной поддержки граждан.Во время видеоконференции спикер донского парламента сообщил о начале выдачи льготных продуктовых наборов для школьников. Питанием будут обеспечены ученики из малообеспеченных и многодетных семей, дети с ограниченными возможностями здоровья. Всего – более 92 тысяч детей. Глава Заксобрания попросил депутатов на местах проконтролировать эту работу.Неделю назад донские депутаты по собственной инициативе предоставили врачам автомобили предприятий, руководителями которых они являются. Всего медучреждениям было передано во временное пользование 52 легковых машины для доставки врачей на дом.Однако в связи с введённым режимом самоизоляции, количество вызов медиков на дом значительно выросло. На сегодняшний день потребность поликлиник и больниц Ростовской области составляет около 300-400 автомобилей.Он также призвал всех депутатов муниципальных образований подключиться к волонтерской работе и оказывать адресную помощь жителям из «группы риска».