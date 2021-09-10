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Донская пловчиха Влада Чигирева похвасталась BMW-X5, подаренным за олимпийское золото

Донская пловчиха Влада Чигирева похвасталась BMW-X5, подаренным за олимпийское золото
Ростовчанка Влада Чигирева похвасталась роскошным автомобилем. Иномарку девушка получила за золотую медаль на Олимпийских играх по синхронному плаванию. Фото подарка спортсменка опубликовала на своей странице в «Инстаграме» 13 сентября.

Пловчиха показала подписчикам новенькую BMW-X5. Такой автомобиль стоит около 6 миллионов рублей. Олимпийская чемпионка позировала на фото, стоя в вертикальном шпагате.

Влада призналась, что все машины, которые были в ее семье, имели пол и имя.

- Все-таки мы считаем, что машины и любая техника имеют душу, поэтому к ним всегда нужно хорошо относиться, - написала спортсменка.

Девушка отметила, что как только села в автомобиль, сразу поняла, что иномарка - парень. И почти сразу же придумала BMW имя. Заинтриговав, Влада предложила фанатам угадать, как зовут ее машину.
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