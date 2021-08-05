Ростовчанка Влада Чигирева - золотой призер по синхронному плаванию на Олимпийских играх

Ростовская спортсменка взяла золото по синхронному плаванию на Олимпийских играх. Влада Чигирева взошла на пьедестал в составе национальной сборной России.Команда набрала 196,0979 балла. Второе и третье места заняли пловчихи из Китая и Украины соответственно.Для 26-летней ростовчанки это не первая золотая медаль на Олимпийских играх. В 2016 году спортсменка завоевала место абсолютного победителя на турнире в Рио.В 16 и 18 лет Влада получила титул трехкратной чемпионки мира в соло и группах. В 2017 году она заняла первое место в составе команды из России, а в 2019-м стала трехкратной чемпионкой мира на соревнованиях, проходивших в Южной Корее.