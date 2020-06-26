Дончане увидят метеорный поток Боотиды
Конец июня ознаменуется для жителей Ростовской области новым красивым небесным явлением. Месяц и так был богат на кометы и затмения, а своё «прощай» скажет на фоне падающих «звёзд».
Пик метеорного потока Боотиды придётся на дни с 27 июня по 2 июля. Он появился на небе благодаря комете 7P/ Понса-Виннеке, через след которой наша планета проходит каждый год. Её частички, попадая в атмосферу Земли, сгорают в атмосфере, благодаря этим вспышкам наблюдателям кажется, что они видят падающие звёзды.
Своё название метеорный поток получил от латинского слова Bootes — Волопас, так как визуально кажется, что метеоры вылетают со стороны созвездия Волопас. Его можно найти на небе чуть ниже и левее Большой Медведицы. Отличительная особенности — звезда Арктур, которая имеет красный оттенок.
Буквой R обозначена точка «вылета» метеоров.
В ближайшие дни на ночном небе будут пролетать порядка ста метеоров в минуту, но заметить можно только один-два. Время наблюдения — с вечера до утра. Увидеть июньские Боотиды можно невооружённым глазом. Чтобы в полной мере насладиться астрономическим явлением, лучше выехать за город, подальше от иллюминации.