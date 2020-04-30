Дончане могут наблюдать пик метеорного потока Аквариды

Десятки «падающих звёзд» могут наблюдать жители Ростовской области. На дни с 5 по 8 мая приходится пик метеорного потока эта-Аквариды.Красивое небесное явление вызвано кометой Галлея, орбиту которой Земля начала пересекать ещё в конце апреля. В этот период в небе при внимательном наблюдении можно было заметить редкие тусклые пролетающие «звёздочки». Сейчас же в небе видно до 50 ярких метеоров в час. После 8-го числа поток начнёт иссякать и «потухнет» примерно 28 мая.Чтобы насладиться красотой потока эта-Аквариды, лучше всего выехать за город подальше от иллюминации. Так как сейчас в области действует режим самоизоляции, дончане могут подняться на крыши высоких зданий. Отличное время для наблюдения — с 2 до 4 часов ночи.Визуально на небесном своде метеоры как бы вылетают из созвездия Водолея (Aquarius). Отсюда поток и получил своё название.