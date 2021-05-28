Дончан ждут на счетных участках для голосования за будущих кандидатов в Госдуму
Участки для голосования за будущих кандидатов в Государственную думу открыли свои двери в 8 часов утра 30 мая. Все желающие до 20 часов смогут проголосовать за эффективного, по их мнению, кандидата.
Для избирателей подготовлены бюллетени с информацией о претендентах на избрание депутатами. Таких от донского региона насчитывается порядка 200 человек. Ранее сами кандидаты разработали программы с предложениями, которые намерены продвигать в Госдуме.
По словам председателя Заксобрания Ростовской области и секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Александра Ищенко, через предварительное голосование люди решат, кто сможет побороться за попадание в новый созыв Госдумы и потом защищать интересы региона и его жителей в парламенте.
- Приглашаем сегодня всех сделать этот важный выбор, - подчеркнул спикер донского парламента.
С 24 мая на сайте pg.er.ru идет онлайн-голосование за будущих кандидатов в Госдуму. Те, кто не смог принять участие в электронном голосовании, может прийти и отдать свой голос за понравившегося кандидата офлайн. Переживать об эпидемиологической ситуации не стоит - все счетные участки будут обеспечены необходимыми средствами защиты. Найти адрес своего участка тоже можно на сайте.