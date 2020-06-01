Партия «Единая Россия» подвела итоги предварительного голосования

В «Единой России» подвели итоги предварительного онлайн-голосования. Оно проходило с 25 по 31 мая и было полностью проведено в электронном формате. В нём приняли участие порядка шести тысяч кандидатов и одного миллиона избирателей, что составляет 5% от общего количества избирателей в стране. Около 20% из них – жители сельской местности.



Секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак заявил, что результаты предварительного голосования являются окончательными и пересмотру не подлежат. Все кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов, будут представлять «ЕР» на выборах осенью 2020 года. По сравнению с прошлым годом количество проголосовавших онлайн выросло в 14 раз.

- Ранее мы из года в год доказывали, что сильны в традиционных форматах общения с избирателями. В этом же году мы успешно освоили и цифровой формат, - добавил Андрей Турчак. – Эти наработки будут использованы нами в будущем, в том числе и в ходе выборов в Государственную Думу. Наша партия первой провела дистанционное голосование на федеральном уровне. Мы готовы поделиться полученным опытом с Центральной избирательной комиссией.



В 2020-м увеличилось не только количество избирателей, но и количество кандидатов. По всей стране в системе были зарегистрированы около шести тысяч будущих выдвиженцев. Как следствие, вырос и конкурс – с 4,2 до 4,8 человека на место. Более 40% кандидатов – люди моложе 35 лет, 20% - действующие депутаты.



Председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил, что для развития всей партийной системы страны очень важно то, что «Единая Россия» смогла собрать в Сети такую обширную верифицированную базу сторонников.

- Это может дать серьёзный толчок к развитию партийных институтов в различных направлениях: от повышения качества политического представительства до роста эффективности работы избирательных штабов, - сказал Константин Костин.



В Ростове-на-Дону по результатам предварительного голосования были определены кандидаты от партии на будущие выборы в городскую думу. В среднем на один замещаемый мандат претендовали пять будущих выдвиженцев. Жители Южной столицы голосовали за кандидатов по партийному списку и по одномандатным избирательным округам.

- В этом году предварительное голосование проходило в особых условиях. В связи с этим кандидаты активно использовали современные средства коммуникации с избирателями, чтобы рассказать о себе и своей программе, а также чтобы отвечать на обращения людей, - заметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель Законодательного собрания Ростовской области Александр Ищенко.



Главной особенностью стало участие выдвиженцев в волонтёрской работе. К тому же «Единая Россия» запустила образовательный проект для молодых кандидатов «ПолитСтартап». По количеству его участников донской регион стал лидером в стране.



Стоит отметить, что явка на электронном предварительном голосовании в Ростове составила более 6% от общего количества избирателей.