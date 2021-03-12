На Дону объявили об отборе кандидатов от «Единой России» в Государственную Думу

В Ростовской области начинается отбор кандидатов в Госдуму от партии «Единая Россия». Прием документов на регистрацию открыт с 15 марта.Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая по самой открытой и конкурентной модели. Участие в голосовании предполагается в электронной форме с подтверждением личности пользователя через портал «Госуслуги», а также в очной форме. Депутат, набравший наибольшее количество голосов, представит партию на выборах в Госдуму и в других избирательных кампаниях в единый день голосования.Ознакомиться с подробной информацией и оформить заявление на участие можно на сайте: pg.er.ru. Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей на голосование в электронной форме - с 19 апреля по 28 мая. Для участия необходимо указать свои фамилию, имя, отчество, год рождения, место жительства и работы и некоторые другие личные сведения. Также в 2021 году появился новый раздел - «Участие в волонтерской и добровольческой деятельности». Основные требования к кандидатам - возраст старше 21 года, постоянное проживание в России, отсутствие гражданства других государств, иностранных активов и судимости. Окончательный список кандидатов представят в середине июня на съезде партии.15 марта был утвержден состав федерального оргкомитета предварительного голосования во главе с сенатором Александром Карелиным - одним из основателей партии. В оргкомитет вошли сопредседатель Центрального штаба ОНФ Елена Шмелева, врач, известный теле- и радиоведущий Александр Мясников, генеральный директор «Агентства стратегических инициатив» Светлана Чупшева, председатель центрального совета «ВООПИиК» Артем Демидов и многие другие.Аналогичные оргкомитеты утверждены и в других регионах, из которых порядка 50% - представители общественности.- При формировании нашего оргкомитета главной задачей для него мы определили обеспечение открытости процедуры предварительного голосования. Ну а насколько предварительный отбор станет интересен для людей, зависит во многом от самих кандидатов, тех инициатив, которые будут ими предложены, той активности, с какой они будут заниматься вопросами, волнующими избирателей, - отметил секретарь областного отделения «ЕР», председатель Заксобрания донского региона Александр Ищенко.Он подчеркнул, что предварительное голосование должно стать площадкой для конкуренции идей и источником кадрового обновления партии.- Мы рассчитываем, что в предварительном голосовании проявят себя волонтеры и общественники, - добавил Александр Ищенко. - Те, кто весь минувший год был рядом с людьми, оказывал конкретную помощь и теперь почувствовал в себе силы заниматься политической деятельностью.Подспорьем для молодых кандидатов станет образовательный проект «ПолитСтартап», который позволяет консультироваться с опытными наставниками и дает прикладные знания по организации работы депутатов и другим направлениям.Желающие принять участие в отборе кандидатов в Госдуму могут обратиться в региональный оргкомитет за дополнительной информацией. Адрес: город Ростов-на-Дону, проспект Ворошиловский, 26, 28. Телефон: 8 (863) 263-67-92.