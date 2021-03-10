«Единая Россия» в Ростовской области пригласила на предварительное голосование волонтёров и общественников

В донской организационный комитет предварительного голосования пригласили руководителей общественных и волонтёрских организаций, представителей депутатского корпуса и региональные СМИ. Предложенные кандидатуры обсудили 11 марта на заседании президиума областного политического совета «Единой России».Основной задачей донского оргкомитета станет подготовка к предварительному голосованию. В процессе этой процедуры определятся кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России».По словам лидера единороссов Дона, благодаря предварительному голосованию в преддверии избирательных кампаний в политике появляется много новых лиц.Председатель донского парламента добавил, что Ростовская область в настоящее время имеет большое представительство в Государственной Думе. При этом новая команда депутатов должна продолжить работу на федеральном уровне в интересах региона.Отметим, на этапе предварительного голосования кандидаты должны рассказать о своих идеях, озвучить приоритеты, изучить актуальные местные и областные проблемы. Само голосование в Ростовской области пройдёт в мае.