«Единая Россия» в Ростовской области пригласила на предварительное голосование волонтёров и общественников
В донской организационный комитет предварительного голосования пригласили руководителей общественных и волонтёрских организаций, представителей депутатского корпуса и региональные СМИ. Предложенные кандидатуры обсудили 11 марта на заседании президиума областного политического совета «Единой России».
Основной задачей донского оргкомитета станет подготовка к предварительному голосованию. В процессе этой процедуры определятся кандидаты в депутаты Госдумы от «Единой России».
- В отборе кандидатов смогут участвовать все избиратели Ростовской области. Это позволит определить наиболее достойных для выдвижения от партии на будущих выборах в Государственную Думу, - отметил секретарь регионального отделения «Единой России», председатель донского парламента Александр Ищенко.
По словам лидера единороссов Дона, благодаря предварительному голосованию в преддверии избирательных кампаний в политике появляется много новых лиц.
- Предварительное голосование – хорошая возможность для людей, уже имеющих достижения в своей профессиональной сфере и готовых предлагать идеи по развитию страны и области. Конечно, мы ждем молодежь, которая замечательно проявила себя в волонтерском движении, показала свое неравнодушие и отзывчивость, - отметил Александр Ищенко.
Председатель донского парламента добавил, что Ростовская область в настоящее время имеет большое представительство в Государственной Думе. При этом новая команда депутатов должна продолжить работу на федеральном уровне в интересах региона.
Отметим, на этапе предварительного голосования кандидаты должны рассказать о своих идеях, озвучить приоритеты, изучить актуальные местные и областные проблемы. Само голосование в Ростовской области пройдёт в мае.