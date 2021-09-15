Доходный дом Сариевых в Ростове продали с молотка за 10 тысяч рублей

Доходный дом Сариевых на Большой Садовой в Ростове продали с молотка. 17 сентября состоялись торги, в ходе которых победила предприниматель из Таганрога Шушаник Мкртчян.Изначально здание выставили на торги с ценой в 1 рубль. Однако в ходе торгов объект культурного наследия в самом сердце Ростова она купила за 10 тысяч рублей. Также известно, что договор о передаче документов собственности пока не получен предпринимателем.Напомним, доходный дом Сариевых находится в аварийном состоянии. Власти решили не приводить его в порядок, поэтому долгое время штукатурка сыпалась на головы ростовчанам, а удручающий вид дома портил настроение прохожим. В 2018 году к проведению чемпионата мира дом завесили огромным баннером, чтобы гости города не видели, во что превратился памятник архитектуры. Спустя два года, в 2020-м, в доме на Шаумяна, 85 вспыхнул пожар на четвертом этаже. Огнем было охвачено 500 квадратных метров здания. Пожарным удалось потушить возгорание только спустя несколько часов.Позже администрация города решила продать дом Сариевых с молотка. Изначально его выставили на продажу за 62 миллиона рублей, однако победитель торгов отказался от подписания договора. В итоге из-за аварийного состояния его никто не хотел покупать. И только когда мэрия поставила смешную цену в один рубль, желающий приобрести объект культурного наследия все же нашелся.Какие планы у таганрогской предпринимательницы на дом Сариевых, пока не известно. Возможно, она рискнет и приведет здание в порядок, и оно будет радовать глаз горожан и гостей донской столицы.