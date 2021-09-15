Доходный дом Сариевых в Ростове продали с молотка за 10 тысяч рублей
Доходный дом Сариевых на Большой Садовой в Ростове продали с молотка. 17 сентября состоялись торги, в ходе которых победила предприниматель из Таганрога Шушаник Мкртчян.
Изначально здание выставили на торги с ценой в 1 рубль. Однако в ходе торгов объект культурного наследия в самом сердце Ростова она купила за 10 тысяч рублей. Также известно, что договор о передаче документов собственности пока не получен предпринимателем.
Напомним, доходный дом Сариевых находится в аварийном состоянии. Власти решили не приводить его в порядок, поэтому долгое время штукатурка сыпалась на головы ростовчанам, а удручающий вид дома портил настроение прохожим. В 2018 году к проведению чемпионата мира дом завесили огромным баннером, чтобы гости города не видели, во что превратился памятник архитектуры. Спустя два года, в 2020-м, в доме на Шаумяна, 85 вспыхнул пожар на четвертом этаже. Огнем было охвачено 500 квадратных метров здания. Пожарным удалось потушить возгорание только спустя несколько часов.
Позже администрация города решила продать дом Сариевых с молотка. Изначально его выставили на продажу за 62 миллиона рублей, однако победитель торгов отказался от подписания договора. В итоге из-за аварийного состояния его никто не хотел покупать. И только когда мэрия поставила смешную цену в один рубль, желающий приобрести объект культурного наследия все же нашелся.
Какие планы у таганрогской предпринимательницы на дом Сариевых, пока не известно. Возможно, она рискнет и приведет здание в порядок, и оно будет радовать глаз горожан и гостей донской столицы.