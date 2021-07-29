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В Ростове доходный дом Сариевых попытаются продать с молотка

В Ростове доходный дом Сариевых попытаются продать с молотка

В Ростове доходный дом Г. П. Емельянова», также известный как дом Сариевых попытаются продать с молотка. Об этом сообщили в городской администрации 30 июля.

В 2020 году его уже выставляли на торги. Пять лотов продавали за пять рублей. В этот раз департамент имущественно-земельных отношений объявил новую стоимость - один рубль за весь дом. Однако тому, кто решит приобрести исторический памятник культуры придется его обследовать и реставрировать. Аукцион состоится 17 сентября в 10:00.

Напомним, здание уже давно находится в аварийном состоянии. В 2018 году во время ЧМ-2018 власти завесили разрушающийся особняк огромным баннером, чтобы гости города не видели, во что превратился памятник архитектуры. В ноябре 2020 в доме вспыхнул пожар на четвертом этаже здания на Шаумяна, 85. Там находится вход в дом с внутреннего двора. Пламя удалось потушить только спустя 19 часов, выгорело почти 500 квадратных метров.

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