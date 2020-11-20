Эксперт: Исторические здания Ростова уничтожают с помощью огня

В донской столице больше 12 часов тушат заброшенный многоквартирный памятник архитектуры ХХ века — бывший доходный дом Сариевых, расположенный на улице Шаумяна, 85. О возможных причинах случившегося и уроне, нанесенном донской архитектуре, Rostov.ru рассказали ростовский краевед Оксана Мордовина и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кожин.Доходный дом Сариевых был построен в 1902 году по проекту архитектора Андрея Нидермейера. Здание выполнено в стиле позднего модерна. По информации из открытых источников, его создавали для дочерей нахичеванского купца Сариева - Елены и Ольги, которые были широко известны в некоторых кругах. Длительное время в нем находилась библиотека имени Максима Горького, а затем - кафе «Шоколадница». На верхних этажах сдавались квартиры.В последние годы здание намеренно разрушали - снести его власти не могли, так как дом Сариевых является памятником архитектуры ХХ века. В сентябре 2020 года комитет по охране объектов культурного наследия направлял обращение на имя главы администрации города о необходимости консервации бывшего доходного дома Сариевых.Казалось, дело сдвинулось с мертвой точки. В октябре его попытались продать на аукционе. Начальная цена составляла 5 рублей (по 1 рублю за каждый лот), однако к концу аукциона стоимость дома Сариевых выросла до 62 миллионов. Счастливым обладателем исторического здания мог стать Гарри Геворкян - владелец автовокзала на Сельмаше и учредитель Нахичеванского базара, который предложил наибольшую сумму. Однако подписывать договор бизнесмен в итоге отказался.В настоящее время историческая постройка в центре города буквально трещит по швам: мраморные ступени давно разбиты, ковка исчезла, а штукатурные детали отвалились. Спустя два месяца дом, как и многие другие брошенные на произвол судьбы памятники архитектуры, загорелся.- Летом мы делали репортаж о старых домах Ростова и о пожарах, от которых они гибнут. Еще тогда я говорила, что и это здание постигнет та же участь, - прокомментировала краевед Оксана Мордовина. - К сожалению, это современный метод зачистки города.Любопытно, что сам доходный дом Сариевых уже неоднократно горел. Пожары случались даже в то время, когда в нем еще жили люди. Несколько раз его восстанавливали, в конце 1990-х было принято решение расселить жильцов из-за аварийного состояния здания.Власти решили преобразить исторический памятник в торговый центр. Однако горожане выступили против — в результате дом Сариевых оказался заброшенным и стал пристанищем для бездомных. Бродяги разводили там костры и ночевали там в холодные вечера.- Несколько месяцев подряд архитектурный памятник в самом центре города стоял нараспашку: входная дверь со стороны улицы Садовой была открыта. Однако власти не предприняли никаких действий, - поражается бездействием городского руководства краевед. - Это при том, что у подобных сооружений есть свои собственники, которые должны охранять и реставрировать их. Однако в таких случаях здания обычно стоят долгое время никому не нужными, а затем подвергаются пожарам.По словам Оксаны Мордовиной, такими темпами донская столица вскоре останется без исторической застройки. При этом равнодушие жителей Ростова и бездействующие чиновники лишь способствуют такому безжалостному методу стирания памятников архитектуры с лица Ростова-на-Дону.С мнением краеведа согласен и руководитель Ростовского регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры (ВООПиК) Александр Кожин. Он отметил, что исторические здания, на реставрацию которых никто не хочет тратиться, зачастую постигает участь воспламенения.- Восстанавливать здание однозначно нужно, - говорит Александр Кожин. - Если все памятники архитектуры регионального значения останутся заброшенными, мы лишимся своего культурного значения.Напомним, 450 квадратных метров заброшенного дома Сариевых загорелись ночью 23 ноября. Здание полыхало с такой силой, что пожару присвоили третий ранг сложности. В связи с риском распространения огня на ближайшие дома 59 ростовчан эвакуировали. Часть поселили в гостинице, остальные разъехались по родственникам. Только к утру удалось ликвидировать открытое горение.Работа на месте ЧП продолжается около 12 часов. Предварительная причина возгорания - занесение постороннего источника огня извне.Специалисты также не исключают варианта поджога, о котором с уверенностью говорят и краеведы.