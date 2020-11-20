Десятки ростовчан остались без света и газа из-за пожара в доме на Шаумяна
Из-за пожара в центре Ростова десятки жителей остались без газа и света. Обесточены оказались три дома в центре донской столицы.
Так, без электричества и газоснабжения находятся жители дома № 92 по улице Большой Садовой, а также жильцы дома № 83 по улице Шаумяна. Кроме того, света нет и в доме № 110 по улице Шаумяна.
В ГО и ЧС добавили, что свет и газ появятся в домах ростовчан после полной ликвидации загорания.
Напомним, бывший доходный дом Сариевых 1902 года постройки загорелся около полуночи 23 ноября. Пламя распространилось на площади 450 квадратных метров. Из-за угрозы распространения огня и аварийного состояния постройки пожару был объявлен третий ранг опасности. Жителей ближайших домов, 59 человек, эвакуировали в гостиницу и к родственникам. Более ста спасателей привлекли к тушению огня, однако открытое горение удалось потушить только к утру.
- Предварительная причина возгорания - занесение постороннего источника огня извне, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
О том, когда жильцы смогут вернуться домой, станет известно после окончательной ликвидации возгорания и определения технического состояния шестиэтажного памятника архитектуры.
Напомним, памятник архитектуры ХХ века является объектом культурного наследия регионального значения - «Доходный дом Г. П. Емельянова, 1914 г., арх. А.Ф. Нидермейер» находится в муниципальной собственности.