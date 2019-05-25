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Доходы растут: донские следователи сообщили, сколько заработали в прошлом году

Доходы растут: донские следователи сообщили, сколько заработали в прошлом году
Слева направо: Аслан Хуаде, Станислав Ковалёв, Вадим Плиев, Александр Тисковский.

Руководство следственного управления Следственного комитета Ростовской области отчиталось о доходах за 2018 год. Соответствующие документы размещены на сайте ведомства.

Руководитель донского СУ СК генерал-майор Аслан Хуаде заработал чуть больше 3 миллионов рублей, что на 200 тысяч превышает доход в 2017 году. Он не декларировал никакую собственность, однако в его пользовании находится дом площадью 346 квадратных метров, квартира 78 квадратных метров, а также три земельных участка примерно по 1 000 квадратных метров каждый.

Доход первого замруководителя Станислава Ковалёва составил порядка 2 миллионов рублей. В его собственности находятся две квартиры площадью 121,8 и 66 квадратных метров. Также он задекларировал ретроавтомобиль «ЗИС-110». Машина является первым советским послевоенным автомобилем. Их выпуск закончился в 1961 году. На таких ЗИСах ездили только представители высших слоёв населения.

Вадим Плиев, заместитель руководителя, в 2018 году получил почти 2,3 миллиона рублей. Мужчина ездит на «Тойоте Лэнд Крузер 150». Его супруга заработала порядка 1,7 миллиона рублей. В её собственности находятся три квартиры площадью 37, 53 и 63 квадратных метра, а также «Мерседес С180».

Под четвёртым пунктом в декларации указаны заместитель руководителя Александр Тисковский и его жена. Он заработал 2,4 миллиона и имеет в собственности жилой дом площадью 141,3 квадратных метра, а также земельный участок 283 квадратных метра. В его гараже стоит «Фольксваген Туарег». Супруга Тисковского получила в 2018 году 180 тысяч рублей.

Четвёртый замруководителя, Игорь Березин, свои доходы не публиковал.

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