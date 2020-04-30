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В Ростовской области для работы в ковидных госпиталях привлекают студентов

В Ростовской области для работы в ковидных госпиталях привлекают студентов
В Ростовской области в госпиталях, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, работают студенты. Молодых студентов зачисляют в штат сотрудников, также им, как и другим работникам, положены дополнительные выплаты.

Всего в регионе в лечебных учреждениях работают 779 студентов и ординаторов, из них 41 — в ковидных госпиталях. Министр здравоохранения Ростовской области Быковская сообщила, что они дали добровольное согласие на работу в «красной зоне».

Чтобы укомплектовать штат персоналом, студентам в учебных заведениях поступают предложения пойти работать в госпитали. В частности, в Ростовском государственном медицинском университете вакансии предлагают ординаторам.

Теги: коронавирус в Ростове COVID-19 в Ростовской области

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