В Ростовской области для работы в ковидных госпиталях привлекают студентов

В Ростовской области в госпиталях, развёрнутых для лечения пациентов с коронавирусом, работают студенты. Молодых студентов зачисляют в штат сотрудников, также им, как и другим работникам, положены дополнительные выплаты.Всего в регионе в лечебных учреждениях работают 779 студентов и ординаторов, из них 41 — в ковидных госпиталях. Министр здравоохранения Ростовской области Быковская сообщила, что они дали добровольное согласие на работу в «красной зоне».Чтобы укомплектовать штат персоналом, студентам в учебных заведениях поступают предложения пойти работать в госпитали. В частности, в Ростовском государственном медицинском университете вакансии предлагают ординаторам.