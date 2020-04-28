Для дончан за границей планируют организовать дополнительные вывозные рейсы
Для жителей Ростовской области, находящихся за границей, планируют организовать дополнительные вывозные рейсы. Об этом 30 апреля рассказал замгубернатора региона Сергей Бондарев.
Сейчас известно расписание трёх самолётов: 3 мая в Россию вернут туристов из Армении (Ереван) и Таиланда (Пхукет), 6 мая — из Израиля (Тель-Авив). Возможно, будет организован рейс из Турции (Анталья).
На данный момент за границей находятся сотни дончан. Только в Таиланде их сейчас порядка сотни. Каждого вернувшегося туриста помещают на двухнедельный карантин. Если у кого-то наблюдаются высокая температура или другие симптомы ОРВИ, его помещают в обсерватор.