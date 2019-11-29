Прямые рейсы открыты из Ростова в Тель-Авив



Фото: versiya.info

В Ростове вновь открыты прямые перелёты в Тель-Авив. Первый рейс по этому маршруту после перерыва отправился 1 декабря.



Самолёт вылетел из Платова 9:05 по московскому времени и прибыл в Тель-Авив в 11:15 по местному времени. Израильское время отстаёт от московского на один час. Всего полёт занимает три часа.



Рейсы в Тель-Авив и обратно будут выполняться каждый вторник и воскресенье по местному времени аэропортов. Вылет из тель-авивского аэропорта «Бен-Гурион» будет происходить в 12:20 с прибытием в Ростов в 16:25. Из Платова в 9:05 – прибытие в Тель-Авив в 11:15.



Добавим, что прямое сообщение между донской столицей и Тель-Авивом было закрыто в марте этого года. До отмены, рейсы в Израиль также совершались два раза в неделю.