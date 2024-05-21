В Ростовской области начальницу дома престарелых подозревают в получении взяток

фото: СУ СК по РО

В городе Красный Сулин директора дома-интерната для престарелых и инвалидов подозревают в получении взяток от подчиненных. Об этом 21 мая сообщил СУ СК по Ростовской области.По данным следствия, подозреваемая требовала передавать ей часть денег, которые подчиненные получали в качестве премии. Опасаясь за свое место работы, сотрудникам ничего не оставалось, как исполнять требование.Подобным «допзаработком» подозреваемая промышляла с 2016 по 2023 годы. За это время женщина получила взятки на сумму более шести миллионов рублей.- По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств, — сообщили в СУ СК по Ростовской области.На данный момент подозреваемая заключена под стражу.