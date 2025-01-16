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Экс-директора по финансам донского «ГПЗ-10» подозревают в хищении 800 млн рублей

Экс-директора по финансам донского «ГПЗ-10» подозревают в хищении 800 млн рублей
Уголовное дело завели в отношении экс-директора по экономике и финансам ростовского ООО «Десятый подшипниковый завод» («ГПЗ-10»). Николая Борисова подозревают по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Об этом сообщили в СКР 16 января.

В 2021 году «ГПЗ-10» заключил более 70 договоров о поставке подшипниковой продукции на предприятия оборонно-промышленного комплекса. Общая сумма контрактов составила более 1,5 миллиарда рублей. По версии следствия, Николай Борисов завысил цены на поставляемую продукцию и похитил не менее 800 миллионов рублей.

Бывшего директора отправили в следственный изолятор. Максимальное наказание по вменяемой ему статье предполагает до 10 лет лишения свободы, а также крупный штраф.
Фото: соцсети
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