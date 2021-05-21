Директора аксайского рынка Ивана Ситько оставили в СИЗО
Директора аксайского рынка оставили в СИЗО. Иван Ситько подавал апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, пытаясь смягчить меру пресечения.
19 мая Ростовский областной суд оставил решение суда первой инстанции без изменений. Бизнесмен останется в СИЗО до середины июня.
Ивана Ситько арестовали после главы Аксайского района Виталия Борзенко. Они вместе с семьей бизнесменов Бабаевых подозреваются в создании преступной группировки, отмывании денег и мошенничестве в крупном размере.
Пока Иван Ситько и глава Аксайского района Виталий Борзенко находятся в следственных изоляторах, предприниматели рынков «Атлант» и «Алмаз» выживают, как могут. Сотням предпринимателей пришлось закрыть свои торговые точки или продавать товары через интернет. Некоторым торговцам предоставили места на территории «Верхнего Темерника». Однако очевидно, что всем предпринимателям там места не хватит.
Для торговцев плодоовощной продукции выделили территорию старого аэропорта. За места требуют аренду, а вот компенсацию за оплаченную площадь на закрытых рынках людям никто не предоставил. Предприниматели надеются вернуть свои прежние рабочие места, которые сейчас находятся под охраной правоохранителей.
Оставшись без средств к существованию, предприниматели даже создали петицию с просьбой разрешить им торговлю. Документ подписали тысячи ростовчан, но никакого результата это не дало. Крупнейшие рыночные площадки по-прежнему закрыты.