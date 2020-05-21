Детские лагеря в Ростовской области планируют открыть к 1 июля
В Ростовской области открыть детские летние лагеря планируют не позднее 1 июля. Об этом сообщили в правительстве региона.
Сейчас в лагерях идёт активная подготовка к приёму детей. Ведутся косметический ремонт зданий, замена оборудования и санитарная обработка. Персонал проходит специальное гигиеническое обучение.
- Нужно создать такие условия, при которых дети могли бы находиться в оздоровительных учреждениях без масок. Совместными усилиями мы обеспечим своевременное начало летней оздоровительной кампании в регионе, - отметил главный государственный санитарный врач по Ростовской области Евгений Ковалев.
Добавим, в прошлом году в Ростовской области работали 855 детских оздоровительных организаций, в том числе 21 загородный лагерь, 11 санаторных, 821 пришкольный и два палаточных.
Ранее в правительстве региона сообщали, что ежегодно в области в летний период в лагерях отдыхают более 500 тысяч детей. В 2020 году на эти цели в бюджете региона предусмотрен почти 1 млрд рублей.