Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды
В течение суток в десятках домов Ростова-на-Дону не будет холодной воды. Об этом сообщили в водоканале.
Отключения ожидаются в зданиях, расположенных в границах между улицами 12-я Линия и 20-я Линия, а также Налбандяна и Майской. Жильцы останутся без воды с 8:30 25 июня до 7:00 26 июня.
Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключения связаны с переврезкой водопровода на 18-й Линии - на участке от Мурлычёва до Советской.
Напомним, сейчас в Ростове-на-Дону идёт подготовка к отопительному сезону. В связи с этим в Советском и Железнодорожном районах уже более недели нет горячей воды. Предположительно, удобства вернут после 25 июня.