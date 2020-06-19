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Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды

Десятки домов в Ростове-на-Дону останутся без холодной воды
В течение суток в десятках домов Ростова-на-Дону не будет холодной воды. Об этом сообщили в водоканале.

Отключения ожидаются в зданиях, расположенных в границах между улицами 12-я Линия и 20-я Линия, а также Налбандяна и Майской. Жильцы останутся без воды с 8:30 25 июня до 7:00 26 июня.

Как пояснили в ресурсоснабжающей организации, отключения связаны с переврезкой водопровода на 18-й Линии - на участке от Мурлычёва до Советской.

Напомним, сейчас в Ростове-на-Дону идёт подготовка к отопительному сезону. В связи с этим в Советском и Железнодорожном районах уже более недели нет горячей воды. Предположительно, удобства вернут после 25 июня.

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