Десятки домов в Ростове останутся без холодной воды

В Ростове на следующей неделе в десятках домов отключат холодную воду. Об отключении предупреждает «Ростовводоканал».В среду, 10 июня, с 8:30 до 17 часов подача воды будет прекращена на проспекте 40-летия Победы в домах №№ 37, 43, 45, 49, 53, 55, 63, 65 с дробями и литерами.Также без воды останутся детские сады на проспекте 40-летия Победы, 37в, 43а, 43б, 45в и котельная на проспекте Победы, 63/2.С пониженным давлением подача воды будет осуществляться на проспекте Победы в домах №№ 69, 73, 75.В это же время воды не будет в домах, расположенных на участке от проспекта Сиверса до улицы Эстонской и от улицы Филимоновской до проспекта Сиверса, 24.На сутки холодную воду отключат в Первомайском и Пролетарском районах Ростова. Подача будет прекращена 11 июня с 8:30 до 7 утра 12 июня в домах, расположенных между улицами Вересаева и Алма-Атинской, а также между улицами Стальского и Гикало.Кроме того, воды не будет в детском саду на улице Стальского, 74 и в гостинице «Визит» на улице Щедрина, 29.Как пояснили в компании, отключения проходят из-за работ по переврезке водопроводных линий.