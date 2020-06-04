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Десятки домов в Ростове на день останутся без холодной воды

Десятки домов в Ростове на день останутся без холодной воды
Фото для иллюстрации: amur.info
В Ростове-на-Дону ожидается отключение холодной воды сразу в десятках домов. Об этом горожан предупредили в водоканале.

Воды не будет на проспекте 40-летия Победы 10 июня с 8:30 до 17:00. Это коснётся жителей домов №№ 37, 43, 45, 49, 53, 55, 63, 65 со всеми дробями и литерами, а также детских садов в домах №№ 37-в, 43-а, 43-б и 45-в. Отключения ожидаются и в котельной, в здании № 63/2.

Подача воды с пониженным давлением ожидается в домах №№ 69, 73 и 75. Неудобства связаны с переврезкой водопроводной линии в районе дома № 63/17.

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