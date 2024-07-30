Дело о сходе пассажирского поезда в Волгоградской области направили в Ростов

Фото: СУ СК по Ростовской области.

Расследование уголовного дела по факту схода пассажирского поезда в Волгоградской области передали в Ростов. Об этом сообщает СУ СК по Ростовской области.Напомним, происшествие случилось 29 июля на переезде Котельниково – Гремучий. В тот день пассажирский поезд по маршруту Казань – Адлер столкнулся с КамАЗом. Удар был настолько сильным, что девять вагонов и электровоз опрокинулись. В момент удара в поезде находились 956 пассажиров. В результате аварии травмы получили 140 человек, более 50 пассажиров доставили в больницу. К месту происшествия также прибыла бригада хирургов и реаниматологов из Ростовской области.В настоящее время на стационарном лечении находятся 22 пострадавших, в том числе восемь детей. Кроме того, 14 пострадавших – в стационарах Волгограда и один – в Ростове. Семеро пострадавших отправлены в Котельниковскую ЦРБ.По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Его будут расследовать во втором отделе по расследованию особо важных дел в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ в г. Ростове.