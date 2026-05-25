Дело экс-главы Новочеркасска Юрия Лысенко о взятке в крупном размере передано в суд

Завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего главы администрации Новочеркасска Юрия Лысенко. Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу. Об этом проинформировала объединенная пресс-служба судов Ростовской области.Напомним, Юрий Лысенко был задержан в мае 2025 года. С тех пор он находится под стражей. Его мера пресечения в виде заключения под стражу продлевалась многократно, последний раз – до 6 июня текущего года.Экс-градоначальнику инкриминируется получение взятки в особо крупном размере. По версии следствия, в период с декабря 2020-го по май 2025 года, занимая пост главы администрации Новочеркасска, Лысенко получил в качестве вознаграждения земельный участок и помощь в строительстве частного дома. Общая стоимость полученного превысила 8 миллионов рублей. В обмен на эти блага, как полагает следствие, чиновник обещал оказать содействие в вопросе строительства школы и обеспечить оплату работ из муниципального бюджета.Помимо Юрия Лысенко, в деле фигурирует Любим Белов, который, согласно материалам, выступал посредником при передаче незаконного вознаграждения. Представители пресс-службы судов уточнили, что уголовное дело в отношении Белова также направлено в суд Новочеркасска.