Бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест еще на месяц

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Он пробудет в СИЗО как минимум до 13 мая.Юрий Лысенко был задержан в мае прошлого года и с тех пор находится под арестом. В мае текущего года исполнится ровно год с момента его заключения под стражу. Бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки.Согласно материалам следствия, Лысенко получил земельный участок и помощь в строительстве дома, общая стоимость которых оценивается свыше 8 миллионов рублей. Взамен он якобы обещал содействие в строительстве школы и оплату связанных с этим работ из муниципального бюджета. В схеме, по данным следствия, участвовал посредник по имени Любим Белов.Стоит отметить, что Юрий Лысенко досрочно сложил с себя полномочия главы Новочеркасска 30 мая прошлого года.