Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

Бывшему главе Новочеркасска Юрию Лысенко продлили арест еще на месяц

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Он пробудет в СИЗО как минимум до 13 мая.

Юрий Лысенко был задержан в мае прошлого года и с тех пор находится под арестом. В мае текущего года исполнится ровно год с момента его заключения под стражу. Бывшего чиновника подозревают в получении крупной взятки.

Согласно материалам следствия, Лысенко получил земельный участок и помощь в строительстве дома, общая стоимость которых оценивается свыше 8 миллионов рублей. Взамен он якобы обещал содействие в строительстве школы и оплату связанных с этим работ из муниципального бюджета. В схеме, по данным следствия, участвовал посредник по имени Любим Белов.

Стоит отметить, что Юрий Лысенко досрочно сложил с себя полномочия главы Новочеркасска 30 мая прошлого года.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика