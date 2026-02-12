Бывший глава Новочеркасска Юрий Лысенко останется в СИЗО до апреля 2026 года

Фото: соцсети

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону принял решение продлить срок содержания под стражей для бывшего главы Новочеркасска Юрия Лысенко. Постановление суда, вступившее в законную силу сегодня, 12 февраля 2026 года, оставляет Лысенко под арестом до 13 апреля 2026 года.Напомним, Юрий Лысенко был задержан 15 мая по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. По версии следствия, он использовал свое служебное положение для личного обогащения. Утверждается, что Лысенко обещал оказать содействие в строительстве важного для города объекта — школы, гарантируя при этом ее последующее финансирование из бюджета. В качестве вознаграждения за эти действия, как полагают правоохранители, он получил земельный участок и помощь в постройке собственного дома.Предварительная оценка общего ущерба, понесенного городом в результате предполагаемых коррупционных действий бывшего главы, составляет более 8 миллионов рублей. Следствие по делу продолжается.