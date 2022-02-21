COVID-19 снова зафиксировали во всех городах и районах Ростовской области

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В Ростовской области за сутки коронавирусом заболели 3 895 человек. По данным на 23 февраля, наибольшее число случаев заражения зафиксировали среди жителей донской столицы (801 человек). На втором месте по количеству инфицированных - Таганрог (239), а на третьем - Шахты (204).Борьбу с COVID-19 также начали 185 человек, проживающих в Новочеркасске, 124 - в Сальском районе, 117 - в Аксайском, 110 - в Неклиновском, 104 - в Белокалитвинском, 103 - в Азовском и 101 - в Новошахтинске. Опасный вирус подхватили и по 92 человека из Миллеровского района и Азова.Меньше всего зараженных зафиксировали в Усть-Донецком и Советском районах. Там положительные результаты ПЦР-тестов получили по восемь человек. В остальных городах и районах медики выявили от 10 до 89 случаев заболевания коронавирусом.Всего с начала пандемии COVID-19 обнаружили у 304 892 человек. По информации областного правительства, 10 272 из них не смогли побороть коронавирус. Все умершие страдали различными хроническими заболеваниями.