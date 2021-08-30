В Ростове и Волгодонске выявили наибольшее число случаев заражения COVID-19

В Ростовской области коронавирусом заболели еще 479 человек. Почти половина из них (197 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу инфицированных - Волгодонской район, там заразились 10 человек.По девять зараженных обнаружили в Аксайском, Сальском, Багаевском, Азовском, Семикаракорском районах и Волгодонске. В Зимовниковском, Неклиновском, Красносулинском, а также в Батайске и Таганроге - по восемь. Случаи инфицирования зафиксировали также в Миллеровском, Кашарском, Мясниковском районах. Там вирус подхватили по семь человек.На территории Дубовского, Обливского, Чертковского районов, а также Зверево, Новочеркасска, Азова и Шахт заболели по шесть человек. В Гуково, Новошахтинске, Донецке, Каменске-Шахтинском и Целинском, Шолоховском, Мартыновском, Тарасовском районах - по пять. Аналогичная ситуация - в Цимлянском, Морозовском, Зерноградском, Пролетарском и Матвеево-Курганском районах.В Егорлыкском, Белокалитвинском, Каменском, Орловском, Веселовском и Ремонтненском районах инфекцию подхватили по четыре человека. Положительные результаты тестов на COVID-19 получили по три жителя Константиновского, Боковского, Тацинского, Октябрьского, Куйбышевского районов.Медики выявили по два случая заражения в Песчанокопском, Кагальницком, Заветинском и Усть-Донецком районах. Меньше всего инфицированных оказалось в Родионово-Несветайском, Советском и Милютинском районах. Там борьбу с вирусом начали по одному человеку.С начала пандемии диагноз подтвердился у 124 890 жителей Ростовской области. Из них 6 015 не смогли побороть опасную болезнь. По информации регионального правительства, все они страдали сопутствующими хроническими заболеваниями.