В Ростове за сутки выявили более тысячи случаев заражения коронавирусом

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области ежедневно выявляют все больше инфицированных COVID-19. По данным на 8 февраля, большинство новых зараженных - жители донской столицы. Там диагноз подтвердился у 1 005 человек. Еще 130 новых пациентов с коронавирусом - из Шахт, 122 - из Волгодонска и 120 - из Таганрога.Положительные результаты ПЦР-тестов получили 114 человек, проживающих в Батайске, 104 - в Аксайском районе, 95 - в Новочеркасске и 92 - в Азовском районе. Еще 87 случаев заражения зафиксировали в Новошахтинске, 86 - в Гуково, 82 - в Сальском районе и 73 - в Миллеровском.На территории Мясниковского района заболели 68 человек, в Красносулинском - 64, в Белокалитвинском - 61. Еще 58 человек начали борьбу с вирусом в Каменске-Шахтинском, 53 - в Азове, 46 - в Семикаракорском и 42 - в Октябрьском районах.Меньше всего инфицированных оказалось в Заветинском (девять человек), Усть-Донецком (восемь), Обливском (семь) и Советском (четыре) районах. В остальных муниципалитетах заразились от 11 до 40 человек.Всего за последние сутки COVID-19 подхватили 3 312 человек. Общее число пациентов с коронавирусом на Дону достигло 241 842 человек. Большинство из них уже выздоровели, однако опасную болезнь удалось побороть не всем. По информации областного правительства, скончались 10 104 человека. Все они страдали различными хроническими заболеваниями.