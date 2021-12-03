COVID-19 подхватили жители всех муниципалитетов Ростовской области

Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирусом заболел еще 651 человек. Наибольшее число инфицированных составили жители донской столицы - 188 человек. В Таганроге диагноз подтвердился у 39 человек, в Шахтах - у 36, в Волгодонске - у 29, а в Новочеркасске - у 20.Положительные результаты ПЦР-тестов получили 18 человек из Аксайского района, по 17 - из Новошахтинска и Неклиновского, 16 - из Азовского и 15 - из Миллеровского. На территории Каменска-Шахтинского и Батайска заболели по 12 жителей региона, в Песчанокопском и Красносулинском - по 11.По 10 случаев заражения выявили в Зимовниковском, Константиновском, Мясниковском, Белокалитвинском районах. По девять - в Гуково и Азове, по восемь - в Семикаракорском, Тарасовском районах. В числе новых пациентов с COVID-19 оказались по семь жителей Сальского, Октябрьского и Морозовского районов.Меньше всего диагностировали опасный вирус среди жителей Боковского, Волгодонского, Заветинского и Усть-Донецкого районов (по двое), Зверево и Советского района (по одному).