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В Ростове и Шахтах выявили наибольшее число новых пациентов с коронавирусом

В Ростове и Шахтах выявили наибольшее число новых пациентов с коронавирусом
В Ростовской области коронавирусом заболели еще 515 человек. Большинство из них (176 человек) - жители донской столицы. На втором месте по числу инфицированных оказался город Шахты. Там вирус подхватили 13 человек.

В Новочеркасске и Таганроге положительные результаты тестов на COVID-19 получили по 12 человек. В Азове, Донецке и Каменске-Шахтинском - по 11. Борьбу с инфекцией начали 10 жителей Батайска, а в Гуково и Новошахтинске - по девять. На территории Волгодонска и района выявили по восемь случаев заражения.

Пациентами с коронавирусом стали по семь человек, проживающих в Константиновском, Обливском, Сальском, Аксайском, Зимовниковском, Каменском, Песчанокопском, Октябрьском, Мясниковском и Азовском районах. В Боковском, Зерноградском, Кагальницком, Матвеево-Курганском, Веселовском, Орловском и Семикаракорском - по шесть. Столько же заразились в Милютинском, Красносулинском, Верхнедонском, Тарасовском, Неклиновском, Миллеровском районах и Зверево.

В числе заболевших оказались и жители Кашарского, Егорлыкского, Целинского, Морозовского, Пролетарского и Багаевского районов. Там, как в Чертковском и Мартыновском, вирус подхватили по пять человек. В Заветинском, Тацинском, Шолоховском и Цимлянском - по четыре. В Куйбышевском, Усть-Донецком и Родионово-Несветайском районах медики выявили по три случая инфицирования. В Дубовском, Советском, Ремонтненском - по два, а в Белокалитвинском - один.

С начала пандемии диагноз подтвердился у 142 189 жителей региона. По информации областного правительства, 7 026 из них скончались от тяжелых последствий.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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